Inep confirma realização do Enem 2022 nos dias 13 e 20 de novembro Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 27/05/2022 08:39

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 tem até esta sexta-feira, 27, para garantir a participação no concurso e realizar o pagamento. O valor da taxa de R$ 85 é obrigatório para quem não obteve isenção. As provas acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro.

Este ano os alunos podem escolher entre fazer a prova no formato impresso ou digital, no entanto, o formato digital não é feito em casa, mas em local de prova determinado pelo Inep. Não será possível alterar o formato do exame após finalizada a inscrição. A taxa poderá ser paga via PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário.



São 101.100 vagas para realizar o exame digital. Apesar de formatos diferentes, as duas versões terão as mesmas provas, com itens e tema da redação iguais. As provas também serão aplicadas nas mesmas datas.