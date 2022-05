Jair Bolsonaro - Filipe ARAUJO / AFP

Publicado 31/05/2022 13:34

O presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou nesta terça-feira (31) o desembarque do ex-governador João Doria (PSDB) da corrida pelo Palácio do Planalto e ainda apostou que a terceira via dificilmente vai se viabilizar no País. Na avaliação de Bolsonaro, ter Doria na disputa era um fator irrelevante. "Não fazia diferença. Ele estava na casa de 1%. O eleitor que decide. Está polarizado, dificilmente teremos uma terceira via no Brasil. O eleitor do Doria que decide entre eu e o Lula", declarou o presidente em entrevista ao apresentador Ratinho, na Massa FM.

O chefe do Executivo ainda repetiu que não acredita em pesquisas de intenção de voto. "Existe algum interesse nisso tudo. A gente luta dentro do TSE para que as eleições sejam realizadas sem qualquer sombra de irregularidades", reforçou.

"Entendo que o TSE deveria não brigar comigo, mas fazer audiência pública com técnicos das Forças Armadas para dizer quem tem razão", acrescentou Bolsonaro, sobre os questionamentos dos militares sobre as urnas eletrônicas. Ele ainda descartou a adoção do voto impresso neste ano, como gostaria, e declarou que não confia na urna eletrônica. "Como grande parte da população", avaliou, sem apresentar evidências ou pesquisas que demonstrem isso.

De acordo com Bolsonaro, sua segurança pessoal teme uma nova facada ao longo da eleição. "Tentamos desvendar o atentado em 2018, mas há uma rede de proteção em cima do Adélio Bispo", avaliou, sobre o autor do crime.