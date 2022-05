Temporada Hopi Night 2022 entra na reta final - Anderson Torres

Temporada Hopi Night 2022 entra na reta finalAnderson Torres

Publicado 31/05/2022 17:04 | Atualizado 31/05/2022 18:48

São Paulo - O Hopi Night Atlântida 2022 encerra sua temporada no dia 12 de junho, no parque Hopi Hari. O espetáculo, que acontece a céu aberto e com muita música eletrônica, convida o público a conhecer, por intermédio de uma narrativa fictícia, a história perdida de Atlântida.

A imersão começa com a apresentação das primeiras cenas da história, com coreografias, efeitos especiais e uma cenografia desenvolvida especialmente para a ocasião. Depois, os DJ’s residentes Marcos Thorpe e Igor Mezaki, surgem em meio aos personagens e, com suas habilidades musicais, ajudam a contar o restante desta aventura.

Vale lembrar que o evento temático acontece à noite, mas que as mais de 40 atrações funcionam normalmente durante o dia. O Parque Temático Hopi Hari fica na rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP).



SERVIÇO

Hopi Night Atlântida – Parque Temático Hopi Hari

Data: até 12 de junho

Horário: das 11h às 20h30*

Central de Vendas: (11) 4210 4000

Serviço de Atendimento: (11) 4290 0333

Local: Hopi Hari - Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP)



*Programação sujeita a alterações



OBS: O Hopi Hari ressalta que não se responsabiliza por ‘Passaportis’ adquiridos fora de seus canais oficiais de vendas.