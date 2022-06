Vírus da varíola de macacos já circula no território brasileiro - Divulgação

Publicado 31/05/2022 21:43 | Atualizado 31/05/2022 21:44

O governo do Mato Grosso do Sul confirmou, nesta terça-feira, 31, que está investigando o quarto caso de suspeito de varíola dos macacos no Brasil. As primeiras suspeitas foram registradas no Ceará, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nenhum caso da doença foi confirmado no país até o momento.

A suspeita sul-mato-grossense foi identificada em Corumbá, na divisa entre o Brasil e a Bolívia. O possível infectado é um adolescente de 16 anos. Ele procurou atendimento médico em 29 de maio, e está internado e isolado.

O paciente e seus familiares relataram que os sintomas surgiram 4 dias depois da troca de um medicamento que ele estava tomando –o carbamazepina. Ele apresentou lesões avermelhadas e arroxeadas nos membros superiores e inferiores, incluindo a boca e a região genital.



Os casos suspeitos são tratados com cautela pelo Ministério da Saúde, muito criticada pelo plano de ação de enfrentamento à pandemia de covid-19. Apesar da preocupação mundial com um possível surto da doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS), que já contabilizou mais de 250 casos de varíola dos macacos em 20 países, não classificou a doença como não endêmica.



"No momento, não estamos preocupados com uma pandemia global", disse Rosamund Lewis, a principal especialista em varíola dos macacos da OMS.