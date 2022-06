Os sapatinhos mágicos de Dorothy que a acompanham na busca pela Cidade das Esmeraldas - Anderson Torres

Os sapatinhos mágicos de Dorothy que a acompanham na busca pela Cidade das EsmeraldasAnderson Torres

Publicado 09/06/2022 13:24 | Atualizado 09/06/2022 13:28

São Paulo - O Parque Temático Hopi Hari convida todos a explorarem a reluzente estrada de tijolos amarelos rumo à temporada: Férias Spetakularis: Oz - uma viagem ao reino mágiko. A programação de férias inicia no próximo dia 24 e, além de um novo espetáculo teatral, também conta com as estreias do simulador da Montezum e pista de minicarros elétricos para as crianças.

Inspirado no conto O Mágico de Oz - escrito por Lyman Frank Baum -, a aventura no País Mais Divertido do Mundo começa com uma garota chamada Dorothy, que vivia com seus tios e seu cachorro Totó, em Wild West. A monotonia do seu dia a dia era tão entediante, que a tristeza tomava conta da menina, preocupando todos à sua volta. Porém, certo dia, acontece algo inesperado: um furacão atinge sua casa e a transporta com seu amigo canino para um lugar distante e, no mínimo, curioso.

Enquanto admira a nova paisagem, Dorothy é surpreendida por uma bruxa do bem, conhecida como Glinda. Na esperança de voltar para casa, a garota pergunta à feiticeira se ela sabe o caminho. Glinda, de modo brincalhão, diz que o único modo é seguir a estrada de tijolos amarelos até a Cidade das Esmeraldas, onde ela se encontrará com o fantástico Mágico de Oz. Antes de partir, a bruxa pede que a menina calce um par de sapatinhos vermelhos para que ela viaje em segurança para além do arco-íris.

Então, Dorothy e Totó embarcam nessa jornada e, ao longo do trajeto, fazem três amigos: um Espantalho sem cérebro, um Homem de Lata sem coração e um Leão sem coragem. Com seu jeito encantador, a garota explica o porquê de sua viagem para cada um deles, que acabam sendo convencidos a ir junto, para pedir ao grande mago o que lhes falta. Ao chegar à Cidade das Esmeraldas todos ficam cara a cara com Oz. Lá, descobrem que a ajuda de Oz tem um preço. E, assim, um grande desafio lhes é lançado.

Para descobrir o desenrolar dessa trama, os visitantes devem assistir o espetáculo Oz - Uma viagem ao reino mágiko, que acontece no Theatro de Kaminda, em Kaminda Mundi, com sessão em três horários: 16h, 17h15 e 18h30. E a melhor forma de chegar ao local da peça é encontrar uma trilha de blocos amarelos, que levará o público até o Theatro.



A PEÇA

Apesar da história original ter muitos anos de existência, os temas permanecem atuais, como conta o diretor artístico de Hopi Hari, Rogério Barbatti: "A narrativa do Mágico de Oz traz várias mensagens valiosas para todos nós, como a releitura de Alice, que ficou em cartaz no Parque por um ano, Oz fala sobre momentos de força, de valorização das amizades e dos sentimentos, da importância da família. E cada personagem carrega consigo uma dessas ideias. Aliás, Dorothy, nossa protagonista, encontra nela todos esses sentimentos também.”



Em conjunto com o enredo original, o Parque também se baseou em trilhas do filme do Mágico de Oz, lançado em 1939. Outro ponto destacado por Barbatti, é a estrutura: "Esse espetáculo terá várias mudanças de ambiente, com cenários se transformam diante do público, encenação de um furacão com luz negra, efeitos e projeções, cenas com recursos aéreos, pirotecnia e muitas outras surpresas."



ATRAÇÕES

O Parque promete ainda outras novidades para a temporada de férias. Em 24 de junho, uma nova experiência entra em cartaz no Cinemotion, em Aribabiba. Trata-se da Virtual Montezum. A proposta é tornar o principal cartão postal do Parque, a Montezum - maior montanha-russa de madeira da América Latina - uma vivência acessível àqueles que não podem utilizá-la por diversas questões, por exemplo, limite de altura, limitações físicas ou um pouquinho de medo de encarar a gigante de madeira na vida real. Para compor esse simulador de movimento, um filme, que propõe uma experiência que simula o trajeto da atração original, porém, em uma versão estendida. No local, há uma área reservada para cadeirantes que também queiram conferir o filme.



Já a região de Infantasia receberá, a partir de 1º de julho, o espaço Pilotinhos, com minicarros elétricos, para crianças entre 3 e 8 anos de idade que pesem até 50 quilos. Os carrinhos funcionam por controle remoto, comandado pelos pais ou responsáveis, mas também dispõem de opção autônoma, em que a criança dirige sozinha. É uma atração à parte, então o visitante pode conferir valores e outras informações no Parque.



Ainda nessa mesma região, há o Klapi Klapi Show, que sempre traz uma peça infantil durante à tarde. Por fim, em Wild West há o espetáculo O Forasteiro, exclusivamente para quem for almoçar no Saloon, com sessões às 13h30 e 14h30.

SERVIÇO

Hopi Hari - Férias Spetakularis - Oz - Uma viagem ao reino mágiko

Data: de 24 de junho até 14 de agosto

Central de Vendas: (11) 4210 4000

Serviço de Atendimento: (11) 4290 0333

Local: Hopi Hari - Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP)