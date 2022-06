Policial faz oração sobre mulher apreendida em delegacia e diz que ela estava endemoniada - Reprodução

Policial faz oração sobre mulher apreendida em delegacia e diz que ela estava endemoniada Reprodução

Publicado 09/06/2022 18:24 | Atualizado 09/06/2022 18:26

Cuiabá - Um policial militar "exorcizou" uma mulher que havia sido presa após um surto psicótico alegar que ela estava endemoniada. Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o subtenente Luiz Damião da Silva Campos colocando a mão sobre a cabeça da mulher e fazendo uma oração. O caso aconteceu na cidade de Cáceres, no Mato Grosso.

"Vem Espírito Santo, vem meu pai, vem, age. Vem e leve para as trevas todo esse mal, Espírito Santo. Leva embora e me usa, meu pai", repete o agente. Em seguida, a mulher cai no chão e logo se acalma. Ela recupera a consciência e diz: "meu pai amado".

Assista:

Mulher fica ‘endemoniada’ em delegacia e policial ora para acalmá-la pic.twitter.com/65u2D1BmkI — reportermt.com.br (@reportermt) June 7, 2022

A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi detida depois que o marido chamou a polícia porque ela teria se trancado na casa com uma faca e ameaçado se suicidar.

Após a repercussão do caso, o policial gravou um vídeo explicando o que ocorreu na delegacia. Segundo ele, a mulher estava transtornada e foi "liberta pelo Espírito Santo". "Queria que o Espírito Santo me abençoasse naquele momento e realmente me usasse. Pedi a unção do Espírito Santo, que Jesus me abençoasse. Então fui usado pelo Espírito Santo de Deus e graças a Deus aquele demônio foi se afastando daquela senhora. Temos que estar apegados com o Espírito Santo porque a gente não sabe o que pode acontecer (nas ocorrências), disse o policial, que se declarou católico.