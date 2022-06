Três máquinas foram apreendidas e cerca de 7 mil papelotes foram apreendidos - Reprodução / TV Globo

Publicado 10/06/2022 09:27

São Paulo - Agentes da Polícia de São Paulo descobriram um laboratório para embalar drogas, no Jardim Apurá, próximo à cidade de Diadema, na noite desta quinta-feira. Duas pessoas foram detidas e três máquinas foram apreendidas.

Policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) recolheram entre 6 e 7 mil papelotes com cocaína, tabletes de maconha e crack. As máquinas produziam cerca de três mil pacotes de entorpecentes por hora.



De acordo com a polícia, os dois presos passarão por audiência de custódia. Um deles já tinha passagem por tráfico de drogas.