Bolsonaro discursou na Cúpula das AméricasAFP

Publicado 10/06/2022 15:40 | Atualizado 10/06/2022 15:41

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há no Brasil e em parte do mundo um "claro ataque" às liberdades individuais por opiniões diferentes. Disse ainda, durante o seu discurso na IX Cúpula das Américas, que o Brasil assume o compromisso com a integração das Américas como continente "próspero e democrático"

"Atualmente vivemos, no Brasil e em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas como continente próspero e democrático", afirmou Bolsonaro.

Segundo ele, em seu mandato, o Brasil manteve presença nos fóruns hemisféricos e regionais e trabalhou pela democracia, liberdade e prosperidade econômica e social. "No Brasil, já se entende que a liberdade é um tema que é a própria vida, pois um homem ou mulher sem liberdade não tem vida", concluiu.