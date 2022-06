Ex-presidente Michel Temer e Marcela Temer - Cesar Itiberê / PR

Ex-presidente Michel Temer e Marcela TemerCesar Itiberê / PR

Publicado 12/06/2022 17:26 | Atualizado 12/06/2022 17:58

Neste domingo, 12, Dia dos Namorados, Marcela Temer, de 39 anos, aproveitou para espantar de vez os boatos sobre o fim do casamento com o ex-presidente Michel Temer, de 81. No fim de março, surgiram rumores de que os dois estavam separando. O fim do casamento chegou a ser noticiado.

Marcela, que vinha fazendo silêncio, até então, postou alguns registros do casal em seu perfil no Instagram, com a música "Esperando na janela", da banda de rock Cogumelo Plutão, cujos versos dizem "Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver". "Quase 20 anos de namoro", escreveu a ex-primeira-dama.



Michel e Marcela se conheceram em uma convenção do MDB em 2002. Marcela tinha 19 anos. Os contatos entre os dois começaram por mensagens. Ela enviou e-mails para a assessoria de Temer, que era deputado. Ele recebeu por fax o conteúdo da mensagem. Um ano depois, em 26 de julho de 2003, Marcela e Michel Temer se casaram em uma cerimônia para poucos convidados.