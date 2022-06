Hopi Hari anuncia tema da Hora do Horror 2022 - Divulgação

Publicado 13/06/2022 16:33 | Atualizado 13/06/2022 16:34

São Paulo - A temporada de sustos está garantida. O Parque Temático Hopi Hari acaba de confirmar o tema da próxima edição da Hora do Horror: Alcatraz — Rebelião das Almas. A partir de 18 de agosto, o País Mais Divertido do Mundo se transforma na misteriosa prisão de Alcatraz, localizada nos EUA — famosa por fugas nada exitosas e prisioneiros perigosos. Serão 1.350 m² de construção cenográfica, que marcam a volta dos tradicionais túneis e proporcionam uma diversão imersiva, com atrações para curtir em dois dias.

A penitenciária de Alcatraz é um lugar cheio de histórias para contar. Situada em uma pequena ilha de mesmo nome, no estado da Califórnia (EUA), a prisão funcionou entre 1934 e 1963, recebendo uma série de criminosos conhecidos, como Al Capone e Robert Franklin Stroud. Durante o período em atividade, o local presenciou duas fugas possivelmente bem sucedidas, sendo a mais famosa ocorrida há 60 anos, completados no dia 11 de junho, um dos motivos do Parque para revelar o tema do evento este mês.

Contudo, por Alcatraz não passaram apenas infratores. Depois de uma série de embates com o governo dos EUA para resistir ao apagamento da sua cultura, membros da nação indígena Hopi foram parar na temida prisão. É nesse ponto, que a realidade pousa na Hora do Horror e ganha contornos de ficção. Assim que libertos do cárcere, os Hopi rogaram uma maldição na ilha, prendendo todos os maus espíritos naquele lugar, para atormentar qualquer um que se atreva a pisar ali.

E, como é de se imaginar, apareceu alguém muito ousado. Anos depois, com a prisão desativada, o médium John navegava pela internet quando cruzou com um documentário sobre Alcatraz. A curiosidade lhe atiçou, e ele então resolveu se aprofundar mais no assunto e escrever um livro sobre os fatos sobrenaturais que ocorreram ali. Motivado pelo projeto, John viaja até a ilha e, guiado por um ex-carcereiro, investiga tudo o que pode no local.

Porém, a missão não é tão simples. Ao explorar as entranhas daquele lugar, o médium começa a viver na prática a narrativa que pretendia contar. Rodeado por espíritos de criminosos — incluindo o próprio Al Capone —, passa por lugares sombrios e vê cenas para lá de assustadoras. O que John não sabe é que ele será uma ponte para uma grande rebelião de almas, cujo desfecho é incerto.



O EVENTO

Concretizar todo esse enredo e somá-lo às outras atrações do Parque, que são mais de 40, resultou em uma programação mais extensa, para curtir em mais de um dia. “Ao longo da pandemia trouxemos propostas diferentes, com o Horror Drive Tour, com percurso para carros, e a Hora do Horror Déjàvu, que tinha um circuito relembrando edições passadas. Agora, temos o desafio de retomar a estrutura original da Hora do Horror com objetivo de ser ainda mais imersiva que antes. Tanto que, depois de analisar o escopo completo da temporada, vimos que para vivenciar tudo que ela oferece, a experiência ideal é com dois dias de visita”, explica o presidente do País Mais Divertido do Mundo, Alexandre Rodrigues.

A concepção de Alcatraz - Rebelião das Almas veio de um processo de pesquisa extenso, como conta o diretor artístico do Parque, Rogério Barbatti: “Tudo começou em dezembro do ano passado. Quando decidimos o tema, buscamos fatos e lendas sobre o local, verificamos documentos oficiais que encontramos, reunindo todo tipo de informação útil. Sabemos que o visitante do Parque sempre busca por uma Hora do Horror mais assustadora que a anterior. Por isso, nossa equipe criativa está desenvolvendo ambientação, figurinos e montando uma série de efeitos especiais para fugir do óbvio e deixar ainda mais tênue a linha entre fantasia e realidade.”

FORMATO

Uma das novidades dessa edição da Hora do Horror é o retorno à estrutura original, com três túneis fechados que remontam a Alcatraz, por meio de elementos estéticos fiéis aos do lugar e com conexões entre si. Esses ambientes vão se concentrar nas regiões de Aribabiba, Mistieri, Wild West e parte de Infantasia. Além disso, haverá um palco principal em Infantasia, com características de Alcatraz em uma formação de três andares, que receberá os shows de abertura, encerramento e uma balada noturna. Um palco pocket será instalado na rua principal de Wild West para shows voltados aos mistérios da ilha e ao povo Hopi. A grade dos espetáculos no Theatro di Kaminda, Klapi Klapi Show e Saloon também segue, inclusive com novas peças.

A Hora do Horror Alcatraz - Rebelião das Almas acontece de 18 de agosto a 15 de novembro, com o Parque funcionando de acordo com o calendário* disponível aqui. Os Passaportis para o evento já estão à venda através do site. A programação das atrações está sujeita a alterações, então recomenda-se que o público confira-a no dia de sua visita. O Parque Temático Hopi Hari fica na rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP). Mais informações no (11) 4210 4000 (Central de Vendas) e (11) 4290 0333 (Serviço de Atendimento).