Brasil

Coronavírus: média diária de casos no Brasil chega a mais de 44 mil

Dado representa um aumento de 70% em relação à de duas semanas atrás, mas ainda abaixo do patamar registrado no início do ano, quando havia predominância de circulação da variante Ômicron

Publicado 13/06/2022 20:44 | Atualizado há 14 horas