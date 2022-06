Venezuelanos representaram maioria de pedidos de refúgio em 2021 - Divulgação Acnur

Publicado 20/06/2022 16:12

Rio Branco - Os venezuelanos representaram a maioria dos pedidos de refúgio feitos ao Comitê Nacional para Refugiados (Conare) em 2021. Os números estão na sétima edição do relatório Refúgio em Números, pesquisa que mostra o perfil das pessoas que buscam viver no Brasil após deixaram seus países diante de situações de guerra, violência e perseguição política.

De acordo com o levantamento, divulgado hoje (20) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), os cidadãos da Venezuela fizeram 22,8 mil solicitações no ano passado, número equivalente a 78,5% do total, seguido por cidadãos de Angola (6,7%), Haiti (2,7%), Cuba (1,8%), China (1,2%) e outros países (9%).

De acordo com o levantamento divulgado, o Brasil fechou o ano de 2021 com 60 mil refugiados. No mesmo período, foram recebidas 29,1 mil solicitações de pessoas oriundas de 117 países. Os homens solicitaram 53,7% dos pedidos e as mulheres somaram 46,3% do total.

Os dados também mostram ainda que 84,6% da população que pediu refúgio tem até 39 anos de idade.

Em uma década, de 2011 a 2021, 297,8 mil pessoas solicitaram refúgio ao Brasil.

A pesquisa foi feita em parceria com o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra).