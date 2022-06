'Pablo Escobar brasileiro' foi preso na Hungria - Reprodução

Publicado 21/06/2022 18:14 | Atualizado 21/06/2022 18:32

São Paulo - A polícia hungara prendeu, nesta terça-feira (21), em Budapeste, um dos maiores traficantes internacionais do mundo, Sérgio Roberto de Carvalho, 63 anos. A prisão é fruto de cooperação entre a Polícia Federal (PF) e o Escritório Central Nacional da Interpol em Budapeste com troca de informações entre as duas organizações.



O mandado de prisão contra Carvalho havia sido expedido em 2020 no âmbito da Operação Enterprise. Na ocasião, foram apreendidos mais de R$ 500 milhões da organização criminosa da qual Major Carvalho era líder.

O ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul também é chamado de "Escobar brasileiro" na Europa, em alusão a Pablo Escobar, o megatraficante colombiano. Ele foi preso em 2018 com o nome falso de Paul Wouter. Na ocasião, ele foi apontado como o dono de 1.700 quilos de cocaína apreendidos em um navio na Espanha. Entretanto, ele pagou uma fiança de 200 mil euros e foi liberado.