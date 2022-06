Criminoso em Itajubá, durante um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal - Reprodução

Publicado 23/06/2022 07:43 | Atualizado 23/06/2022 09:22

Minas Gerais - Criminosos fortemente armados atacaram uma agência da Caixa Econômica Federal, na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, na noite desta quarta-feira. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos dos momentos da ação dos assaltantes e os confrontos com a polícia. Um homem que passava pelo local durante a troca de tiros foi baleado na perna, socorrido e passa bem. Outros quatro policiais também ficaram feridos e um precisou passar por cirurgia. Não há registro de mortes.

A Polícia Militar confirmou o ataque ao cofre de penhor da agência por volta de 0h30 desta quinta-feira (23). Na fuga, os criminosos teriam se dividido em dois grupos, um seguiu para Pouso Alegre, via BR-459 e outro para São Lourenço, por Maria da Fé.Entre Brasópolis e Paraisópolis, no Sul do estado, houve um intenso tiroteio durante a madrugada e um suspeito foi preso. Na cidade de São Bento, em São Paulo, próximo à divisa com Minas, também houve um confronto, sem informações de presos.