Post engana sobre adesão a motociata em OrlandoArte/Comprova

Publicado 23/06/2022 18:26

Brasil - É enganosa a postagem no Facebook que compartilha vídeo de motociata em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL), em São Paulo, em 12 de junho de 2021, como se fosse um registro de Orlando, nos Estados Unidos, em 11 de junho deste ano. A motociata em Orlando realmente aconteceu na data sinalizada, mas teve uma adesão menor do que o evento realizado em São Paulo, no ano passado.*

Onde foi publicado: Facebook e Kwai.



Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que mostra imagens de comboio de motos como se fossem de motociata realizada em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos, em junho deste ano. A gravação, na verdade, foi feita durante uma outra motociata, realizada na cidade de São Paulo, em junho de 2021.



Além de o ato ter sido realizado em outra cidade que não a informada no vídeo, o autor do post também engana ao escrever que “Segundo a data foice foram 47 motos”, referindo-se ao Datafolha. Não foram encontradas publicações do instituto de pesquisa referentes ao evento nos Estados Unidos.



Alcance da publicação: Até o dia 23 de junho de 2022, a postagem do Facebook alcançou 675 compartilhamentos, 243 comentários e 1,2 mil interações. Já a publicação do Kwai teve 2,9 mil visualizações, 246 curtidas e 725 compartilhamentos.



O que diz o autor da publicação: O Comprova procurou os autores da publicação no Facebook e no Kwai. Não houve respostas até a publicação da checagem.



Como verificamos: O vídeo compartilhado na postagem enganosa traz, na tela, a indicação do perfil no aplicativo



Ao submetê-los à ferramenta de busca reversa de imagens



O Comprova também fez buscas na internet por reportagens sobre a motociata realizada no início deste mês em Orlando, por ocasião da passagem de Bolsonaro pelos EUA para participar da Cúpula das Américas. E buscou contato com o autor da postagem enganosa aqui verificada.



Imagens são de motociata em São Paulo

A motociata que aparece no vídeo da postagem não foi realizada em Orlando, e sim em São Paulo, no dia 12 de junho de 2021. O mesmo vídeo foi localizado em postagens da época. Uma delas feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro

Post de Bolsonaro mostra que registro foi feito em São Paulo Reprodução

Tuíte antigo com o mesmo vídeo utilizado na postagem enganosa Reprodução

Post antigo com o mesmo vídeo utilizado na postagem enganosa Reprodução

São diversas as correspondências nas imagens que permitem afirmar tratar-se do mesmo vídeo atribuído pela postagem investigada à motociata de Orlando. Nas capturas de tela, percebe-se, por exemplo, nas marcações em vermelho, mesma placa e poste que aparecem na publicação enganosa, feita em 16 de junho deste ano:

Vídeo utilizado tem os mesmo elementos das imagens divulgadas no ano passado Reprodução

Folha de S.Paulo,



Motociata em Orlando

A motociata em São Paulo, do dia 16 de junho de 2021, foi realizada na Rodovia dos Bandeirantes. Segundo estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), concessionária que administra a pista, houve registro, na ocasião, da passagem de 6.661 motos na Praça de Pedágio de Campo Limpo. Essas informações constam em reportagens publicadas na época ( Carta Capital Poder360 ).





A



O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido após ter sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento no inquérito das “fake news” e de atos antidemocráticos, participou da motociata em Orlando (



Críticas a instituto de pesquisa

Jair Bolsonaro realizou uma motociata com apoiadores em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 11 de junho de 2022. O grupo se reuniu na frente de uma igreja, onde o presidente discursou antes de seguir pelas ruas da cidade americana. Vídeos publicados pela imprensa ( SBT Poder360 ) mostram o evento. Além disso, Bolsonaro também compartilhou imagens da reunião em seu Twitter. agenda oficial do presidente confirma que o político se encontrou com a comunidade brasileira em Orlando entre 10h40 e 12h40 do dia 11 de junho. Após a motociata, às 15h30, Bolsonaro retornou para o Brasil. Ele estava nos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas e chegou a se encontrar com o presidente norte-americano, Joe Biden. De acordo com matéria do Poder360, a motociata foi coordenada pelo grupo Yes Brazil USA.O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido após ter sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento no inquérito das “fake news” e de atos antidemocráticos, participou da motociata em Orlando ( Metrópoles ). Imagens mostram Santos na garupa de um homem, próximo da moto do presidente.





Não foram encontradas publicações do Datafolha sobre a motociata realizada em Orlando. Entretanto, a



Como citado anteriormente, o número de veículos participantes da motociata de São Paulo, compartilhada de forma enganosa pela publicação, foi de 6,6 mil. Os números mostram que a adesão do evento de Orlando foi 94% menor do que o da cidade brasileira.



Conteúdos que atacam institutos de pesquisa são frequentes. O Comprova mostrou recentemente que um



Mesmo vídeo em outras postagens enganosas

A legenda do post no Facebook faz referência ao Datafolha. Com o intuito de descredibilizar o instituto de pesquisa, o autor menciona, de forma enganosa e irônica, que o número de motos estimadas pelo Datafolha seria notavelmente menor: “Segundo a data foice foram 47 motos”.Não foram encontradas publicações do Datafolha sobre a motociata realizada em Orlando. Entretanto, a Folha de S.Paulo , principal empresa do grupo ao qual o instituto de pesquisa pertence, afirma que o evento reuniu cerca de 350 motos e, segundo estimativas da igreja, mais de 2 mil pessoas esperavam o presidente.Como citado anteriormente, o número de veículos participantes da motociata de São Paulo, compartilhada de forma enganosa pela publicação, foi de 6,6 mil. Os números mostram que a adesão do evento de Orlando foi 94% menor do que o da cidade brasileira.Conteúdos que atacam institutos de pesquisa são frequentes. O Comprova mostrou recentemente que um post troca local de ato contra Lula para desacreditar pesquisas e que vídeo faz alegações enganosas para colocar em dúvida credibilidade de pesquisas eleitorais





A



O vídeo utilizado na postagem aqui verificada foi baixado originalmente do Kwai e depois compartilhado no Facebook – a informação aparece na imagem, que traz a indicação do perfil que inicialmente postou o vídeo no aplicativo. Na postagem no Kwai, a afirmação é de que a motociata ocorreu em Porto Alegre (destaque abaixo, em vermelho): O vídeo da motociata de 16 de junho de 2021 em São Paulo vem sendo compartilhado em diversas postagens enganosas sobre supostos atos em homenagem a Bolsonaro no Brasil e no mundo. própria postagem de Jair Bolsonaro foi sinalizada como informação falsa pelo Facebook por ter aparecido em checagem da Agência Lupa sobre conteúdo que compartilhava o mesmo vídeo afirmando tratar-se de motociata na Bahia, em 26 de fevereiro deste ano.O vídeo utilizado na postagem aqui verificada foi baixado originalmente do Kwai e depois compartilhado no Facebook – a informação aparece na imagem, que traz a indicação do perfil que inicialmente postou o vídeo no aplicativo. Na postagem no Kwai, a afirmação é de que a motociata ocorreu em Porto Alegre (destaque abaixo, em vermelho):

Vídeo inicialmente postado no Kwai afirma que motociata foi em Porto Alegre Reprodução

*Conteúdo investigado por O DIA e Metrópoles. E verificado por Folha de S.Paulo, Correio Braziliense, Estadão, Correio de Carajás, CNN Brasil, A Gazeta, Plural Curitiba, SBT, SBT News, Nexo e Imirante.com.