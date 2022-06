Estrutura desabou na manhã deste sábado - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 25/06/2022 15:29

Paraná - Uma laje desabou em cima de trabalhadores de uma obra na Universidade Estadual de Maringá (UEM), no estado do Paraná, por volta das 9h30 deste sábado, 25. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco trabalhadores foram atingidos. às 12h58, a última vítima foi retirada dos escombros.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os homens estavam na parte de baixo da estrutura quando houve o desabamento. A universidade alegou que as escoras que seguravam a laje não suportaram o peso e o conjunto da caixaria e ferragem ruíram. A entidade também lamentou o ocorrido e informou que as vítimas estão conscientes, estáveis e foram levadas para o Hospital Samaritano e Hospital Universitário (HU).

No bloco onde aconteceu o acidente (Q-07), será utilizado para as instalações da Caixa Econômica Federal e da Diretoria de Material e Patrimônio da universidade. A causa do desabamento será investigada.