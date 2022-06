Plataforma com soluções de leitura digital promoverá congresso gratuito sobre educação - Freepik

Publicado 25/06/2022 13:46

A plataforma com soluções de leitura digital Árvore promoverá o congresso “Conversas que Transformam” para tratar de temas relacionados à educação, como o Novo Ensino Médio e educação antirracista. Na sua terceira edição, o evento gratuito voltado a educadores acontecerá pela internet nos dias 28, 29 e 30 de junho. Para debater o assunto, o congresso contará com a participação do ator Lázaro Ramos, da escritora e psicanalista Elisama Santos, do professor e ex-BBB João Luiz Pedrosa, entre outros.Com debates ligados a temas atuais e pensado para educadores, o “Conversas que Transformam” tem como principal objetivo promover trocas que priorizam a escuta como chave de transformação. Os interessados devem se inscrever pelo site do congresso https://www.arvore.com.br/conversas-que-transformam Entre alguns dos debates que serão promovidos estão: A arte e a educação como ferramentas de transformação social, com Lázaro Ramos; Ferramentas para fortalecer educadores no sonho de transformar a educação, com o professor e psicólogo Rossandro Klinjey; e Saúde Mental e Competências Socioemocionais, com participação de duas mulheres: a escritora e psicanalista Elisama Santos e a professora Antônia Burke.O evento também contará com intérprete de libras e outros nomes importantes, como a escritora Janine Rodrigues; a professora universitária da Unifesp Antonieta Megale; o escritor Pedro Bandeira; o youtuber e podcaster Pedro Pacífico; e as educadoras, fundadoras do SOS Educação, Roberta Bento e Taís Bento. Completarão a lista de convidados: Katia Smole, diretora executiva do Instituto Reúna e José Pacheco, educador, especialista em leitura e escrita.A segunda edição do evento, em 2021, contou com mais de noventa mil espectadores únicos e aproximadamente 220 mil visualizações nas transmissões. Para a edição deste ano, além de conversas relevantes com nomes da educação, os participantes contarão com intervenções artísticas para refletirem sobre o poder da escuta e plantões de dúvidas, onde os participantes terão a oportunidade de trocar com especialistas. Ao fim do congresso, os participantes receberão um certificado e poderão aproveitar uma apresentação musical ao vivo com a cantora Sandra de Sá.