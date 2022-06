Procuradores definem ação para prender 180 procurados por crumes graves - Divulgação/MPRJ

Procuradores definem ação para prender 180 procurados por crumes gravesDivulgação/MPRJ

Publicado 25/06/2022 10:39

Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou que a Região Sudeste concentra 37% das 355, 5 mil ordens de prisão não cumpridas no Brasil. Juntos, os estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo acumulam cerca de 130,8 mil mandados em aberto.

Por conta do alto número apontado no relatório, procuradores-gerais dos ministérios públicos do Sudeste realizarão uma megaoperação conjunta para prender 180 acusados de crimes graves procurados em mais de um dos estados.

A decisão foi debatida em um encontro de dois dias, realizado no Rio de Janeiro, entre quinta, 23, e sexta-feira, 24, na sede do Ministério Público do estado (MPRJ). Participaram da reunião os PGJs Luciano Mattos (RJ); Luciana Andrade (ES); Mario Luiz Sarrubbo (SP) e Jarbas Soares Júnior (MG).



"Nós vamos concentrar esse trabalho em alvos que têm mais de um mandado expedido por estado, para tentar fazer o levantamento e a localização deles. E o objetivo de fazer o trabalho em conjunto é o cumprimento dos mandados desses alvos", disse o coordenador da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ, Eduardo Campos,.