Ação foi realizada em conjunto com auditores fiscais do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho (SRTb/PE), pela Defensoria Pública da União (DPU) e pela Polícia Federal - Divulgação

Publicado 25/06/2022 12:24

Pernambuco - Uma mulher de 54 anos foi resgatada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) após 43 anos de trabalho análogo à escravidão, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. A mulher foi entregue à família pelo pai quando ainda era criança. A vítima desempenhava serviços de doméstica e de babá sem receber salário ou qualquer vínculo empregatício e direitos trabalhistas como férias, folgas e

De acordo com o Ministério Público, a família terá de assinar a Carteira de Trabalho da mulher com data de admissão em 1979, além de pagar uma indenização de R$ 250 mil. A mulher receberá ainda três parcelas do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado.



A operação foi realizada em conjunto com pela Defensoria Pública da União (DPU), auditores fiscais do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho (SRTb/PE), e pela Polícia Federal.