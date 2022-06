Bolsonaro em live nesta quinta-feira - Reprodução

Publicado 24/06/2022 08:21 | Atualizado 24/06/2022 08:23

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 23, que exagerou ao dizer que colocava "a cara no fogo" por Milton Ribeiro. O ex-ministro da Educação foi preso na quarta-feira , 22, em uma ação da Polícia Federal que apura um esquema de corrupção e tráfico de influência na pasta. "Falei que botava a cara no fogo. Exagerei. Mas boto a mão no fogo pelo Milton", declarou Bolsonaro, em transmissão ao vivo realizada em Caruaru, em Pernambuco.

O presidente abrandou o discurso sobre o ex-ministro e disse que não concorda com a prisão. "Continuo acreditando no Milton. Se aparecer alguma coisa, responda pelos seus atos [..] nem devia ter sido preso", destacou. Bolsonaro ainda deu sua opinião sobre as conversas com os prefeitos para o repasse de verbas do ministério, segundo o presidente "Era para dar uma moral para ele. Nada demais", afirmou o presidente se referindo ao pastor Gilmar Santos, que seria responsável pelas negociações.

A investigação da PF apura ainda um áudio vazado em março em que Milton Ribeiro diz que as negociações e a liberação de verba aconteciam a pedido de Bolsonaro. Gilmar Santos e Arilton Moura, também investigado pelo esquema, foram presos nesta quarta-feira, 22, e soltos nesta quinta

Ainda na transmissão, Bolsonaro disse que a investigação da PF que levou o ex-ministro preso teria sido uma iniciativa de Milton Ribeiro, quando ainda chefiava a pasta da Educação. "Me procurou e falou: 'Olha, fui na Controladoria-Geral da União falar com o ministro Wagner para que ficasse de olho nesses dois colegas, que estão com uma atitude suspeita no ministério'. E a CGU começou a investigar o cara, a pedido do ministro Milton. A PF pegou o relatório da CGU e começou a investigar", declarou Bolsonaro.