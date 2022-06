Roberto Luna - Reprodução/Facebook

Roberto LunaReprodução/Facebook

Publicado 26/06/2022 16:07 | Atualizado 26/06/2022 16:11

Rio - Morreu, neste domingo (26), Valdemar Farias, mais conhecido pelo nome artístico Roberto Luna, aos 92 anos, em São Paulo. A notícia foi divulgada nas redes sociais pelo primo do cantor, o jornalista Wellington Farias, que não divulgou a causa da morte. O artista era conhecido por cantar o sucesso 'Molambo', que integrou a trilha sonora da minissérie 'Hilda Furacão', exibida pela TV Globo em 1998.

fotogaleria

O falecimento de Roberto Luna foi lamentado pelo prefeito de Serraria, município da Paraíba onde o cantor nasceu: "Recebo com muita tristeza e lamento, a notícia do falecimento do cantor Valdemar Farias, conhecido popularmente por Roberto Luna. (...) Na certeza de que Roberto Luna foi e sempre será um Orgulho de Serraria, expresso nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de tristeza", escreveu Petrônio Caboclo em postagem no Instagram.

A prefeitura da cidade também divulgou uma nota de pesar após Wellington Farias informar o falecimento do artista: "A Prefeitura Municipal de Serraria manifesta seu mais profundo pesar, pelo falecimento do cantor e compositor Valdemar Farias, nacionalmente conhecido por Roberto Luna. Roberto é filho orgulhoso de nossa Serraria e elevou o nome de nosso município através de seus grandes sucessos! Com mais de 60 LPs e diversos prêmios importantes, Roberto sempre estará marcado na história e no coração de todos os filhos e filhas de Serraria!"

Vida e carreira de Roberto Luna

Valdemar Farias nasceu no dia 1 de dezembro de 1929 e iniciou sua carreira nas artes trabalhando com teatro de revista. Nos anos 1940, passou a se apresentar em boates do Rio de Janeiro como crooner. Depois de ser batizado Roberto Luna pelo locutor Afrânio Rodrigues, o paraibano fez sua estreia oficial como cantor em 1951, quando se apresentou na Rádio Guanabara.

O primeiro disco de Luna veio no ano seguinte trazendo o bolero 'Por Quanto Tempo?' e o samba-canção 'Linda'. Depois disso, o cantor seguiu sua trajetória que o consagrou como um dos maiores cantores brasileiros. Entre seus maiores sucessos, estão 'Molambo', 'O Relógio' e 'O dia em que me queiras', versão em português da canção de Carlos Gardel.