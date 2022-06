Lula e Bolsonaro - reprodução

Lula e Bolsonaroreprodução

Publicado 27/06/2022 14:29 | Atualizado 27/06/2022 15:05

São Paulo - A quinta rodada da pesquisa do Instituto FSB Pesquisa, encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira (27), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua liderando a corrida presidencial com 43% das intenções de voto, oscilando um ponto para baixo com relação à mostra anterior de maio. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição aparece com 33% das intenções de voto, oscilando um ponto para cima, dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, com relação à pesquisa anterior.

De acordo com a pesquisa, o cenário continua estável. Os outros candidatos não atingiram os dois dígitos. Ciro Gomes (PDT) tem 8%, na anterior tinha 9%, Simone Tebet (MDB) tem 3%, na anterior pontuou 2% e André Janones (Avante) tem 2%, na anterior tinha 1% Brancos e nulos somam 1%, os entrevistados que não sabem ou não responderam somam 2% e os que não pretendem votar em nenhum candidato somam 5%.

Segundo turno

Nas projeções de segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 52% a 37%. Em termos de rejeição, o atual mandatário continua liderando a mostra com 57%, seguido de Ciro Gomes com 51% e Lula com 44%.

Esta é a quinta rodada da pesquisa encomendada pelo BTG Pactual e realizada pelo Instituto FSB Pesquisa. Foram ouvidos 2.000 eleitores entre os dias 24 a 26 de junho. A margem de erro é de 2pp, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-05022/2022.