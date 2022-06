Bombeiros trabalham para controlar o fogo na Santa Casa de Belo Horizonte - Divulgação

Publicado 28/06/2022 07:51

Minas Gerais - Dois pacientes morreram, na noite desta segunda-feira, em um incêndio que atingiu o 10° andar da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo a instituição, as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, não sofreram queimaduras. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).



Durante a evacuação do hospital, cerca de 930 pessoas foram retiradas da Santa Casa e levadas para outras unidades de saúde. Segundo o Corpo de Bombeiro, as chamas se alastraram depois que uma saída de emergência apresentou problemas em um dos quartos do 10° andar. Segundo a Defesa Civil, o incêndio não causou danos estruturais no edifício, mas o revestimento, as mobílias e a parte elétrica foram prejudicadas.



Os pacientes só puderam retornar à unidade durante a madrugada. Enquanto os Bombeiros trabalhavam para tentar controlar o fogo, todos que foram retirados do prédio tiveram que esperar nas ruas do entorno. Diversos vídeos do momento da evacuação e da espera para retornar ao hospital foram publicados em rede social.

agora noite um incêndio na Santa Casa em BH!

Incêndio em quarto do 10º andar da Santa Casa de BH gerou tumulto na unidade de saúde. Não houve feridos.



Incêndio em quarto do 10º andar da Santa Casa de BH gerou tumulto na unidade de saúde. Não houve feridos. Durante a evacuação, diversas pessoas desceram as pressas as escadas da Santa Casa, alguns com pacientes no colo, como o caso Alsio Delfino, assistente administrativo, que contou à situação em entrevista à TV Globo.



"Eu desesperado, saí com meu pai no ombro, eles estavam falando comigo para eu descer e deixar meu pai lá que eles iam descer com ele. Eu falei, eu não desço sem meu pai de jeito nenhum", disse ele.

Em nota, a Santa Casa agradeceu o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e informou os óbitos que ocorreram durante o incêndio. Os dois casos eram de pacientes internados em estado grave, segundo a unidade.



Acerca do incêndio ocorrido na ala C do 10º andar da Santa Casa BH, a instituição informa que os pacientes foram remanejados e submetidos a uma avaliação pelo corpo assistencial. A área onde ocorreu o incêndio encontra-se interditada pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e as demais áreas voltaram ao seu funcionamento regular.



No momento do início do incêndio, haviam 931 pacientes internados. Os que se encontravam no 10º e 9º andares foram removidos, mas já estão retornando e recebendo a devida assistência. Foram registrados dois óbitos de pacientes que apresentavam quadro clínico grave. Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).



A Santa Casa BH agradece o trabalho realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ressalta, ainda, o trabalho e a disposição dos funcionários e brigadistas da instituição".