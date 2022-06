Polícia Civil do Macapá em operação - Divulgação

Publicado 28/06/2022 10:56

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta terça-feira, 28, mostraram que 21 das 27 capitais do país tiveram queda nas mortes violentas entre 2021 e 2020. O levantamento inclui homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia.

Entre as capitais que apresentaram alta nos índices estão: Manaus (48,9%), Macapá (31,2%), Boa Vista (9,9%), Porto Velho (8,6%), Teresina (9,5%) e Salvador (3,4%). A Norte tem quatro capitais que apresentaram maiores números de mortes violentas também teve aumento na violência em 2021 (9%).



Os números de violência da região Norte podem ser explicados por alguns fatores como, a associação do narcotráfico com crimes ambientais, como grilagem, garimpo ilegal e desmatamento. Além disso, o levantamento também mostra que a falta de integração das autoridades estaduais e federais no combate aos crimes na Amazônia Legal e a disputa de territórios entre facções criminosas também contribuem para o aumento de violência nos estados do norte do país.

Apesar dos números baixos, grande parte das capitais registrou números de mortes violentas mais altos que a média nacional que considerando todos os municípios é de 22,3 mortes a cada 100 mil habitantes, sendo São Paulo a cidade com menor número registrado: 7,7 mortes por 100 mil habitantes. Também é a única ter menos de 10 mortes violentas por 100 mil habitantes.