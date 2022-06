É falso o post que afirma que Lula foi vaiado em Caruaru - Arte/Comprova

É falso o post que afirma que Lula foi vaiado em CaruaruArte/Comprova

Publicado 28/06/2022 21:49

Brasil - É falso conteúdo publicado no Facebook afirmando que Lula foi hostilizado ao participar da festa junina em Caruaru, Pernambuco. A publicação sofreu edição com a introdução de um áudio com gritos de “ladrão”. No conteúdo original, o ex-presidente é aplaudido durante um ato político de um aliado em Uberlândia, Minas Gerais. No post, é tocado um jingle de pré-campanha eleitoral.*

Conteúdo investigado:



Onde foi publicado: Facebook.



Conclusão do Comprova: É falso um vídeo compartilhado no Facebook afirmando que o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vaiado e xingado de ladrão durante uma festa junina em Caruaru (PE). O vídeo que circula na rede social é, na verdade, uma montagem. O áudio com os xingamentos foi inserido posteriormente por meio de edição.



As imagens foram feitas no dia 15 de junho em um evento político em Uberlândia (MG), em que Lula participou ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD-MG). Não há registros de que o petista tenha participado de festa junina em Caruaru.



O post também questiona a credibilidade das pesquisas de intenção de voto ao ironizar: “O líder das pesquisas foi na festa junina de Caruaru-PE e foi extremamente aclamado pelo povo”. A alegação sugere que o ex-presidente tem baixa popularidade, o que não procede. Ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para presidente, que utilizam métodos científicos para apurar o quadro do momento.



, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.



Alcance da publicação: No Facebook, o post acumulava até o dia 24 de junho, mais de 1,3 mil compartilhamentos, 138 comentários e 351 curtidas. A postagem já foi sinalizada como “informação falsa” pela plataforma.



O que diz o autor da publicação: No Facebook, o post foi feito por uma usuária que costuma publicar conteúdos em apoio a Jair Bolsonaro. Na imagem do perfil, inclusive, ela divulga o número 22, em alusão ao PL, partido ao qual o presidente é filiado. O mesmo conteúdo foi compartilhado por um seguidor em um grupo denominado Dr Damares eu apoio a ministra dos Direitos Humanos. Ambos foram procurados pelo Comprova, mas não responderam.



Como verificamos: A publicação analisada pelo Comprova já foi alvo de checagens de outras agências como Boatos.org e



Neste conteúdo, foi possível escutar um trecho do que parece ser um jingle de campanha e que traz os seguintes dizeres: “Eu sou de Minas Gerais, coração do Brasil…”. Em busca no Google por esse trecho, encontramos um vídeo no YouTube, no canal de Lucas Rodrigues, que detalhou a informação de que este, de fato, é um jingle da pré-campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) ao governo de Minas Gerais, nas eleições de 2022.



A partir daí, em uma busca no Google com as palavras “Lula”, “Minas Gerais” e “Kalil”, encontramos o registro do evento, que teve



O Comprova ainda buscou matérias publicadas na imprensa a respeito do ato político, como as do



Vídeo com Lula sendo hostilizado é montagem

Vídeo no Facebook mostra Lula caminhando em um palco ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil. O ex-presidente segura uma bandeira do Brasil nas mãos. No conteúdo, são ouvidos gritos de: “ladrão, ladrão”. A legenda ironiza: “O líder das pesquisas foi na festa junina de Caruaru-PE e foi extremamente aclamado pelo povo”.Facebook.É falso um vídeo compartilhado no Facebook afirmando que o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vaiado e xingado de ladrão durante uma festa junina em Caruaru (PE). O vídeo que circula na rede social é, na verdade, uma montagem. O áudio com os xingamentos foi inserido posteriormente por meio de edição.As imagens foram feitas no dia 15 de junho em um evento político em Uberlândia (MG), em que Lula participou ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD-MG). Não há registros de que o petista tenha participado de festa junina em Caruaru.O post também questiona a credibilidade das pesquisas de intenção de voto ao ironizar: “O líder das pesquisas foi na festa junina de Caruaru-PE e foi extremamente aclamado pelo povo”. A alegação sugere que o ex-presidente tem baixa popularidade, o que não procede. Ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para presidente, que utilizam métodos científicos para apurar o quadro do momento. Falso , para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.No Facebook, o post acumulava até o dia 24 de junho, mais de 1,3 mil compartilhamentos, 138 comentários e 351 curtidas. A postagem já foi sinalizada como “informação falsa” pela plataforma.No Facebook, o post foi feito por uma usuária que costuma publicar conteúdos em apoio a Jair Bolsonaro. Na imagem do perfil, inclusive, ela divulga o número 22, em alusão ao PL, partido ao qual o presidente é filiado. O mesmo conteúdo foi compartilhado por um seguidor em um grupo denominado Dr Damares eu apoio a ministra dos Direitos Humanos. Ambos foram procurados pelo Comprova, mas não responderam.A publicação analisada pelo Comprova já foi alvo de checagens de outras agências como Aos Fatos AFP Checamos , que serviram como base para o início desta verificação. A partir daí, foi possível encontrar o vídeo original publicado no TikTok Neste conteúdo, foi possível escutar um trecho do que parece ser um jingle de campanha e que traz os seguintes dizeres: “Eu sou de Minas Gerais, coração do Brasil…”. Em busca no Google por esse trecho, encontramos um vídeo no YouTube, no canal de Lucas Rodrigues, que detalhou a informação de que este, de fato, é um jingle da pré-campanha do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) ao governo de Minas Gerais, nas eleições de 2022.A partir daí, em uma busca no Google com as palavras “Lula”, “Minas Gerais” e “Kalil”, encontramos o registro do evento, que teve transmissão ao vivo no YouTube O Comprova ainda buscou matérias publicadas na imprensa a respeito do ato político, como as do Poder 360 Estado de Minas . Também entramos em contato com dois perfis que compartilharam o conteúdo falso no Facebook.

O vídeo que mostra o ex-presidente Lula sendo recebido com vaias e gritos de “ladrão”, na verdade, é uma montagem, e os xingamentos foram inseridos por meio de edição.



Originalmente, a gravação foi feita em Uberlândia (MG), no dia 15 de junho, e postada no TikTok pelo sindicalista Gil Carteiro, durante um evento político.



O trecho do vídeo que viralizou, com edições, foi feito no fim do ato, quando Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil dividiram o palanque e apareceram juntos segurando a bandeira do Brasil.



No vídeo original, é possível ouvir o ex-presidente sendo recebido com palmas ao som do jingle de Alexandre Kalil, que também é pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições estaduais deste ano. A montagem ainda tenta esconder com stickers a marca d’água do verdadeiro autor da gravação das imagens, que segue parcialmente visível.



Sticker tenta cobrir a marca d’água do verdadeiro autor da gravação das imagens Reprodução

Lula esteve em Natal (RN), Maceió (AL) e Aracaju (SE) no fim de semana dos dias 18 e 19 de junho, mas não participou das festividades de São João em Caruaru, conforme informado por sua assessoria de imprensa.



Protesto antes do evento







Embora os atingidos tenham relatado ter sofrido ataque com fezes, a Polícia Militar de Minas Gerais disse se tratar de produto biológico usado para atrair moscas em lavouras.



No dia 20 de junho, o G1



Pesquisas de intenção de voto

O evento político aqui checado marcou a primeira vez em que Lula e Kalil compartilharam palanque nesta pré-campanha de 2022. O evento foi realizado no Centro Universitário do Triângulo (Unitri). O episódio ganhou repercussão na imprensa por conta de um incidente provocado por pessoas que teriam colocado um drone para espalhar fezes e urina sobre o público. Os dejetos foram jogados antes que o evento começasse.Embora os atingidos tenham relatado ter sofrido ataque com fezes, a Polícia Militar de Minas Gerais disse se tratar de produto biológico usado para atrair moscas em lavouras.No dia 20 de junho, o G1 revelou que o Ministério Público Estadual de Minas Gerais (MPE-MG) vai apurar o caso. Os operadores do drone que jogaram produto químico nos apoiadores foram denunciados ao MPE pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT). O documento foi entregue ao procurador-geral Jarbas Soares Júnior. Segundo o procurador, é necessária a devida apuração dos fatos com a realização de prova pericial no drone e no produto pulverizado.

*Conteúdo investigado por Imirante.com e CBN Cuiabá. E verificado por Estadão, Folha de S.Paulo, Plural Curitiba, Rádio BandNews FM, A Gazeta, Metrópoles, Nexp, SBT, SBT News e AFP.