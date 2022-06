Brazilian President Jair Bolsonaro (R) poses for photographs with new the Minister of Science and Technology Paulo Alvim during the inauguration ceremony of new ministers at Planalto Palace in Brasilia, on March 31, 2022. Bolsonaro on Thursday fired key ministers who will contest the October elections, including his possible running mate for defence, in a ceremony in which he praised the last military dictatorship. EVARISTO SA / AFP - EVARISTO SA / AFP

Publicado 28/06/2022 19:59

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confessou ter ameaçado um médico de transferência para a fronteira para tomar remédios comprovadamente ineficazes contra a covid-19, quando sentiu sintomas da doença. A declaração foi dada em entrevista concedida a um canal no YouTube em 25 de maio, mas veiculada apenas nesta terça-feira, 28.



Após reiterar ataques às vacinas contra a covid-19, recomendadas por cientistas, Bolsonaro relatou que já teve sintomas da doença e precisou de assistência médica.

"Falei: 'acho que estou com sintomas'. Eu estava broxa. Estava meio broxa. E ele falou para mim: 'vamos fazer o teste'. Falei: 'me traz o remédio, porque o exame só vai sair o resultado amanhã, pode ser tarde demais'. 'Ah, protocolos nossos'. Falei: 'traz remédio ou te transfiro para fronteira agora, democraticamente'. Tomei, no dia seguinte estava bom", relatou o presidente.