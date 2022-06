Polícia Civil atualiza para três número de mortos após incêndio em Santa Casa de BH - Divulgação

Publicado 28/06/2022 17:59 | Atualizado 28/06/2022 18:13

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (28) que três pessoas morreram após o incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira. De acordo com a instituição, os corpos passarão por perícia no Instituto Médico-Legal (IML).

A informação, no entanto, não foi confirmada pela Santa Casa, que contabiliza dois óbitos. Segundo o hospital, as vítimas estavam internadas em estado grave e que não houve vítimas de queimaduras. Esta última informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

"Não houve nenhum tipo de óbito em decorrência direta do incêndio. Nenhuma pessoa que, por uma questão de queimadura, por inalação de fumaça ou por outro produto da combustão, ela tenha se transformado em óbito", informou o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros. As vítimas morreram durante a transferência para outros hospitais.

O incêndio na Santa Casa começou depois que uma saída de oxigênio de um quarto no décimo andar apresentou problemas. "Esse incêndio se iniciou no 10º andar, onde funciona a UTI desse hospital, e teria sido provocado, a princípio, devido a um vazamento de O2 (oxigênio) combinado com a pane, um colapso de um determinado equipamento", contou o porta-voz dos Bombeiros.

No momento do acidente, 931 pessoas estavam internadas. Aqueles que estavam no 9° e 10° andar foram removidos do local, mas já retornaram. Ao todo, 25 funcionários, que trabalharam na transferência de pacientes, foram internados. Dois estão em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI). De acordo com a Santa Casa, todos estão recebendo a assistência necessária.

A estrutura da Santa Casa não foi comprometida.