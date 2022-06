Bolsonaro confirma aumento do Auxílio Brasil em evento com participação de Collor e Lira - AFP

Publicado 28/06/2022 13:14

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta terça-feira (28) que a elevação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 - como o governo pretende incluir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos combustíveis a ser votada no Senado - vai ser replicada a mulheres com direito a "duas cotas" do benefício. "Com o aumento do Auxílio Brasil, mulheres em certas condições vão ganhar R$ 1,2 mil por mês", afirmou o chefe do Executivo em cerimônia de entrega de conjuntos residenciais em Maceió.

Motociata

Bolsonaro estava ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), principal articulador do governo no Congresso Nacional, e do senador Fernando Collor (PTB-AL), pré-candidato ao comando de Alagoas com apoio do Palácio do Planalto. Antes, os três participaram de uma motociata. "Tenho a honra de ter colaborado para que Lira se elegesse presidente da Câmara", afirmou o presidente no evento, agradecendo, em seguida, ao Parlamento pela "colaboração" com o governo federal

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro faz nesta semana uma força-tarefa de lançamentos de obras públicas. A pressa se deve à lei eleitoral, que veda participação de candidatos em inaugurações a partir de 2 de julho, três meses antes das eleições. Trata-se de tentativa de ganhar fôlego nas pesquisas de intenção de voto em todo o País, sobretudo no Nordeste, região em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é franco favorito na disputa pela Presidência da República.

Durante o discurso na solenidade, Bolsonaro declarou também que a transposição do São Francisco está "praticamente pronta" e comemorou, mais uma vez, a aprovação da lei que estabeleceu um teto de 18% no ICMS cobrado sobre combustíveis e energia elétrica. "Vejam o ICMS cobrado da conta de luz hoje em dia e vejam no mês que vem, quanto irá cair", disse o presidente.

Mais tarde, ainda em Maceió, a comitiva presidencial participa de cerimônia de inauguração das obras de restauração da Igreja dos Martírios. O evento estava previsto para as 12 horas, mas a agenda está atrasada. Bolsonaro retorna a Brasília ainda nesta noite.