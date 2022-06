Médica de 26 anos é achada morta em banheiro de hospital - Reprodução Instagram

Publicado 29/06/2022 20:52 | Atualizado 29/06/2022 20:58

Goiânia - A médica Jayda Bento de Souza, de 26 anos, foi encontrada morta em um banheiro do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj) em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada pelos colegas de trabalho no sábado (25), próximo ao horário em que deveria assumir o plantão na unidade.

Ainda de acordo com a polícia, testemunhas disseram que havia um frasco de remédio e uma seringa ao lado de Jayda. Os objetos foram encaminhados à perícia.

O caso está sob investigação e deve ser apurado o regime de trabalho da jovem no local, se há envolvimento de outra pessoa e se ela morreu em decorrência de um choque anafilático - uma reação alérgica grave que pode ser fatal.