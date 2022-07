Fachada do Itamaraty, em Brasília - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 30/06/2022 20:06

O Itamaraty enviou nesta quinta-feira, 30, após recomendação da Presidência da República, um comunicado a todas as embaixadas do Brasil no exterior e postos ordenando que as contas de redes sociais sejam suspensas de forma temporária, e trocadas por novos perfis com regras rígidas sobre o que poderá ser postado.

Segundo o órgão, o motivo seria o início do período de defeso eleitoral, que se inicia no dia 2 de julho.

Além da suspensão, as atividades de comunicação institucional do Ministério, inclusive da rede de Postos no exterior, deverão adequar-se às restrições impostas pela legislação.

Todas as páginas do "Facebook", "Instagram", "Twitter", "YouTube", "TikTok" e "LinkedIn", "SoundCloud" deverão seguir a instrução e suspender suas atividades de forma temporária, até que sejam estabelecidas as novas contas, que contarão com regras especiais, como a proibição de fazer comparações com gestões passadas ou adjetivar os textos.