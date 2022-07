Contra o criminoso havia um mandado de busca e apreensão pelo crime de roubo majorado - Disque Denúncia

Publicado 01/07/2022 17:33

Rio- A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (1), um suspeito de atuar em diversos roubos de veículos na região do Méier e Tijuca, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações do Disque Denúncia, Wallace de Sousa Pereira, conhecido como "Baú", foi localizado dormindo em uma residência no Complexo do Lins.

No dia 25 de junho, uma câmera de segurança flagrou o suspeito e sua quadrilha efetuando um roubo a um veículo da marca Audi, na Tijuca. Posterior ao fato, Wallace postou nas redes sociais vídeos onde circulava com o carro no interior da comunidade do Lins.

Contra ele havia um mandado de busca e apreensão pelo crime de roubo majorado, além de estar foragido da justiça.

A ocorrência foi conduzida à Delegacia de Todos os Santos (26ª DP) onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.