Uma mulher foi socorrida em estado grave. O filho dela também foi atropelado, mas não teve ferimentos - Divulgação

Publicado 06/07/2022 09:11

Distrito Federal - Uma pessoa morreu após ser atropelada e arremessada de um viaduto na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 06. Outras quatro pessoas foram atingidas pelo veículo que subiu a calçada e bateu contra um ponto de ônibus. No carro, estavam o motorista e a mulher dele, ambos foram encaminhados da uma unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que o condutor do veículo passou por um teste do bafômetro, que não indicou alcoolemia. O Corpo de Bombeiros socorreu outros três feridos para o Hospital de Base do DF (HBDF), sendo um deles, uma mulher, em estado grave e dois homens. No momento do acidente, ela estava com o filho no colo, a criança foi arremessada e socorrida por testemunhas. Ele não teve ferimentos graves.

De acordo com informações da TV Globo, a mulher do motorista do veículo alegou à polícia que o homem havia tido uma convulsão ao volante e que tentou assumir a direção do carro. O homem foi atendido pelos bombeiros e estava desorientado e confuso.



A mulher arremessada do viaduto chegou a ser socorrida e teve dois membros amputados, mas não resistiu. A outra vitima foi prensada entre o carro e o ponto de ônibus. Não há informações sobre a identidade das vítimas.