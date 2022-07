Dubladora de Edna em 'Os Incríveis', Nádia Carvalho morreu, nesta segunda-feira, aos 67 anos - Reprodução/Instagram/Pixar

Publicado 11/07/2022 18:13

Rio - Conhecida como a voz por trás de Edna Moda na animação "Os Incríveis", a dubladora Nádia Carvalho morreu, nesta segunda-feira, aos 67 anos. A notícia foi divulgada e lamentada por diversos profissionais da dublagem. Segundo o dublador Fernando Mendonça, a artista foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) "há alguns dias" e chegou a ser internada, mas não resistiu. A família da atriz não se pronunciou.

"Que início de semana triste pra dublagem. (...) Que brilhe lá em cima como brilhou aqui", declarou Mendonça, em postagem no Twitter. Já Marco Ribeiro usou os Stories do Instagram para compartilhar uma foto que reuniu as principais personagens que Nádia emprestou sua voz desde o início de sua carreira, na década de 1980. "Mais uma perda na dublagem! Descanse em paz, Nadinha", escreveu o dublador.

Discreta quanto à vida pessoal, a última postagem de Nádia em seu perfil no Instagram foi feita em junho do ano passado. "O show tem que continuar...", escreveu ela na legenda da publicação que recebeu diversos comentários nesta segunda-feira. Fãs da artista fizeram que questão de registrar a tristeza com sua morte: "Agora, o espetáculo será junto dos grandes lá no céu", escreveu um seguidor.

Nádia Carvalho se destacou como dubladora de diversas personagens marcantes no cinema e na televisão. Além de Edna Moda, a artista também deu voz à tia Vivian de "Um Maluco no Pedaço" e à madrasta de Cinderela nos desenhos da Disney. Nádia também foi a responsável pela versão brasileira das dublagens de Carrie Fisher, em "As Panteras: Detonando", e Queen Latifah, em "Até as Últimas Consequências". Como atriz, interpretou Santinha Pureza na "Escolhinha do Professor Raimundo", além de ter feito participações em programas como "Sítio do Pica-Pau Amarelo", "Chico Anysio Show" e "Zorra Total".