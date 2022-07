Bombeiros resgataram uma mulher com vida - Reprodução / RPC

Publicado 13/07/2022 07:28 | Atualizado 13/07/2022 07:28

Curitiba - Uma mulher morreu após uma casa desabar, no bairro Capão Raso, em Curitiba, no Paraná, na noite desta terça-feira. O imóvel caiu depois de uma explosão, que segundo o Corpo de Bombeiros, teria sido provocada por um vazamento de gás de cozinha.

O corpo da vítima foi encontrado após seis horas de trabalho no escombros do sobrado. Uma segunda mulher, que estava no segundo andar, foi resgatada com vida. Ela disse que a outra moradora, que não sobreviveu, estava no térreo.

A Prefeitura de Curitiba informou além do sobrado, uma vasa vizinha e uma escola municipal também ficaram danificadas.