Hervane Carlos de Jesus Rezende, de 35 anos - Reprodução

Hervane Carlos de Jesus Rezende, de 35 anosReprodução

Publicado 13/07/2022 07:54 | Atualizado 13/07/2022 07:55

Um homem matou três pessoas da mesma família e feriu duas, na tarde desta terça-feira, em Brumadinho, Minas Gerais. O suspeito foi identificado como Hervane Carlos de Jesus Rezende, de 35 anos. Ele teria ido até a casa da família da ex-companheira, Nisimara Pereira da Silva, para buscar os filhos e no local, se desentendeu com as irmãs dela, Nisiquele Pereira de Araújo e Nisiane Mary Pereira de Araújo. Durante a briga ele prometeu voltar e matar toda a família.

fotogaleria

De acordo com informações da TV Globo, Hervane saiu da casa família da ex-mulher e andou em direção ao carro, onde havia guardado uma arma. Parentes de Nisimara tentaram impedir e foram baleados. Ele atirou contra as três irmãs e nos pais da ex, Adalcida Pereira de Araújo e Celso Pereira de Araújo. O casal estava separado há cerca de trinta dias.

A ex-mulher de Hervane, Nisimara Pereira da Silva, e a mãe dela, Adalcida Pereira de Araújo, foram levadas para a UPA de Brumadinho, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade. As irmãs Nisiquele Pereira de Araújo e Nisiane Mary Pereira de Araújo, foram encaminhadas para o Hospital Regional de Betim, em Belo Horizonte, mas Nisiane não resistiu.



O pai das três irmãs, Celso Pereira de Araújo, também foi baleado e socorrido para o Hospital da Unimed, em Betim, e não corre risco de morrer.

Amigos das vítimas disseram à Polícia Militar que o homem fazia constantes ameaças à família, mas que não acreditavam que ele pudesse cometer algum crime. Segundo a PM, o homem fugiu a pé e militares contam com o apoio de cães farejadores e do helicóptero da corporação para encontrar o suspeito.

Os filhos de Hervane e Nisimara têm de 5 e 7 anos.