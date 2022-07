Estatuto do PT não prevê confisco de bens, ao contrário do que afirma post - Arte/Comprova

Publicado 13/07/2022 21:33

Brasil - Ao contrário do que sugere um vídeo que circula no Kwai, o estatuto do Partido dos Trabalhadores (PT) não prevê o confisco de bens financeiros de brasileiros, medida que também é proibida pela Constituição. Além disso, o confisco de dinheiro depositado na poupança ou em aplicações também não consta nas diretrizes da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.*

O estatuto do PT está disponível no site da legenda. No documento não existe qualquer tipo de diretriz econômica ou propostas de governo. O estatuto descreve apenas as normas de funcionamento e as competências atribuídas a alguns dos cargos dentro do partido.Em relação às diretrizes da chapa Lula-Alckmin , lançadas no último mês de junho, também não há menção a confiscos. No capítulo chamado “Desenvolvimento Econômico”, algumas das propostas citadas são: “revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro”; promover uma “reforma tributária justa e sustentável, reduzindo tributação no consumo, garantindo progressividade tributária”; “fazer os muito ricos pagarem impostos” e “recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais”.