Bolsonaro afirma que assassinato de petista em Foz do Iguaçu foi resultado de uma 'briga estúpida' - AFP

Publicado 16/07/2022 15:05

Durante culto evangélico na igreja Assembleia de Deus no bairro de Alecrim (Natal-RN), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o assassinato do petista Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu aconteceu em razão de uma "briga estúpida".

"Dizem que o (meu) discurso levou à morte daquela pessoa em Foz do Iguaçu. O meu discurso levou à morte daquela pessoa? Uma briga estúpida, sem razão?", afirmou a apoiadores. "Em 2016, tivemos 61 mil mortes violentas no Brasil, a maioria por arma de fogo. No ano passado, no meu governo, passamos para 41 mil (mortes), quem está no caminho certo? Quem está mentindo, tentando falar diferente para chegar ao poder e, chegando ao poder, ele põe sua linha (de atuação)?", acrescentou.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política no assassinato de Marcelo, morto em sua festa de aniversário com tema do PT. O autor dos disparos, o policial Jorge Guaranho, que se declara bolsonarista, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe.