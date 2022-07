Mercadorias tem valor total de R$ 600 mil - Divulgação/Polícia Federal de Foz do Iguaçu

Publicado 16/07/2022 14:59

Brasil - A Polícia Federal prendeu, em flagrante, um homem de 27 anos com grande quantidade de aparelhos eletrônicos no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR). O preso, que nasceu na cidade, pretendia embarcar para São Paulo, destino final das mercadorias.

A prisão realizada pelos policiais, na ontem à noite (15), ocorreu no balcão da companhia aérea, no momento em que o passageiro fazia a pesagem das bagagens que seriam despachadas.

De acordo com a PF, os equipamentos estavam acondicionados em três malas. “Foram apreendidos 148 aparelhos eletrônicos, sendo 138 smartphones e 10 iPads, avaliados aproximadamente em R$ 600 mil”, informou.

Tanto o preso, como as mercadorias apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para lavrar o auto de prisão em flagrante pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a 4 anos de prisão.