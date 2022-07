Ricardo Teles, de 45 anos, foi acusado de abusar de pacientes no Ceará - Reprodução

Publicado 16/07/2022 09:45 | Atualizado 16/07/2022 09:46

Um médico ginecologista em um posto de saúde de Hidrolândia, no interior do Ceará, foi denunciado por abusar de seis pacientes. Ricardo Teles Martins, de 45 anos, cumpre prisão preventiva desde o último dia 7. Os casos foram descobertos depois que uma das mulheres que se consultou com o homem usou as redes sociais para desabafar sobre momentos constrangedores durante um atendimento.

Na publicação, a paciente diz que Ricardo fez perguntas de cunho sexual e tentou tocá-la de maneira inapropriada. A vítima diz que procurou o médico devido a uma inflamação no seio após o parto. Durante a consulta, o homem recomendou a realização de um procedimento que poderia ser doloroso.

"Ele pediu para não olhar, pois se eu olhasse iria doer ainda mais. Inicialmente ele fez perguntas normais para me distrair da dor. Depois de um tempo, passou a fazer perguntas eróticas sobre relações sexuais. Como meu peito estava muito cheio, começou a vazar leite, aí ele perguntou se podia chupar meu peito", contou a paciente.

Segundo ela, ao fim da consulta, o médico tentou agarrá-la para impedir que ela deixasse o local. “Ele não queria deixar e tentou me agarrar, não consegui gritar por ajuda, ou filmar, só fiquei tremendo e pedindo a Deus que me tirasse daquela situação. Cheguei em casa muito abalada, e ainda estou", relata.

Após a primeira denúncia, outras cinco mulheres também relataram abusos. Agora, o Ministério Público do Ceará pode decidir pela denúncia contra o médico.

À Folha de São Paulo, o advogado do médico enviou uma nota alegando que o processo corre em segredo de Justiça e que só irá se manifestar em juízo.