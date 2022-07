Fabiano, sua esposa, dois filhos e a enteada - Reprodução / Redes sociais

Fabiano, sua esposa, dois filhos e a enteadaReprodução / Redes sociais

Publicado 16/07/2022 11:53 | Atualizado 16/07/2022 12:47

Paraná - O agente da Polícia Militar, Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, que matou oito pessoas, sendo seis da própria família, no Paraná, foi enterrado na sexta-feira (15), em Toledo, no oeste do estado. A filha mais velha, a mãe, o irmão dele e os dois jovens que ele também matou, serão sepultados neste sábado, 16, na mesma cidade. Já a esposa e os dois filhos do PM serão enterrados na cidade de São Pedro do Iguaçu, na mesma região do estado.

Fabiano estava há 12 anos na corporação e trabalhava no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo. Segundo a corporação, ele trabalhou normalmente na quinta-feira. "Foi um dia de trabalho normal. Ele saiu as 19h, e ligou para o cunhado dele por volta das 23h, e das 23h às 00h30 foi quando ocorreu o fato. Ele teve tempo, no deslocamento de uma região para outra, para se arrepender e não fazer o que ele fez. Então eu presumo que ele já tinha um planejamento e já tinha a intenção de fazer o que foi feito" disse o coronel da PM.

O PM, matou a esposa, de 28 anos e a filha de 12. Em seguida, foi até a casa da mãe dele, de 78 e matou a mulher a facadas. Ele também matou o irmão, de 50 anos a tiros. Depois, ele foi até Céu Azul, onde os dois filhos, de 4 e 9 anos, passavam as férias na casa da avó materna e matou as crianças a tiros. Logo após, ele assassinou dois jovens aleatórios de 17 e 19 anos, em Toledo. Depois das mortes, o PM tirou a própria vida dentro do carro.

Ainda segundo a Polícia Civil, as delegacias de Toledo e de Céu Azul instauraram inquéritos policiais e realizam diligências nesse momento para apurar a motivação dos fatos. Perícias foram realizadas nos locais e equipes de investigação seguem na coleta de informações para estabelecer a dinâmica dos fatos.