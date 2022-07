Senador Flávio Bolsonaro - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 16/07/2022 15:47 | Atualizado 16/07/2022 15:47

Brasília - Em vídeo divulgado neste sábado, 16, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convoca apoiadores para o que chamou de "aclamação de Jair Messias Bolsonaro" como candidato à reeleição à Presidência da República.

"2022 será decisivo para o destino do nosso Brasil nas próximas décadas. Eu te convido para a aclamação de Jair Messias Bolsonaro como candidato à Presidência da República pelo PL. Uma grande festa que vai acontecer no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no dia 24 de julho, um domingo, às 11h22", disse em vídeo divulgado pela assessoria do senador.

Ele pediu que neste dia os apoiadores pendurem uma bandeira do Brasil em sua janela. "Para mostrar a todos que você também é um patriota e ama o seu País", acrescentou. Segundo ele, os portões do Maracanãzinho abrem às 8h22.