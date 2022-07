Talita Franco atuou na defesa de brasileira condenada na Tailândia - Reprodução/EPTV

Talita Franco atuou na defesa de brasileira condenada na TailândiaReprodução/EPTV

Publicado 16/07/2022 10:35 | Atualizado 16/07/2022 10:35

A Polícia Civil de Pouso Alegre, em Minas Gerais, prendeu, nesta sexta-feira, 15, a advogada Talita Franco que atuou no caso da brasileira Mary Hellen, condenada por tráfico de drogas, na Tailândia. A mulher foi localizada durante a operação "Black List", que visa combater os crimes de associação ao tráfico de drogas na região. As investigações começaram há cerca de 1 ano e 55 policiais atuaram no cumprimento dos mandados de prisão.

A defesa de Talita, a advogada Kaelly Cavoli Moreira, que também atuou no caso Mary Hellen, disse que a prisão foi "um grande mal entendido" e que a mulher deve voltar para casa "o quanto antes". Procurada, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) disse que não irá se manifestar, já que a advogada não foi detida durante exercício da profissão.

Mary Hellen Coelho Silva foi presa no aeroporto de Bangkok com 9 kg de cocaína, em fevereiro deste ano. Ela foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão.



Operação Blacklist

Além de Talita, outras seis pessoas também foram presas na operação. Ele foram encaminhados ao Presídio de Pouso Alegre. Já Talita, acompanhada de representantes da OAB, foi levada para o Presídio de Santa Rita do Sapucaí.