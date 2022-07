A suspeita da polícia é de que, com exceção do assassinato do bóia-fria, vingança seja a motivação dos crimes - Fábio Dias/PCPR

A suspeita da polícia é de que, com exceção do assassinato do bóia-fria, vingança seja a motivação dos crimesFábio Dias/PCPR

Publicado 13/07/2022 17:13

Depois de uma série de assassinatos, um jovem, de 18 anos, matou a própria mãe enquanto ela tentava tirar a arma da sua mão na madrugada desta quarta-feira, 13, em Piraí do Sul (PR). O rapaz já tinha feito outras três vítimas fatais. Uma mulher, grávida de sete meses, também foi atingida por disparos e encaminhada para o hospital.



Segundo a Polícia Militar (PM), o primeiro alvo foi a dona de um bar, mãe da ex-cunhada do atirador. Ele teria ido até a casa da mulher à procura da ex-cunhada, mas não a encontrou. Por isso, matou a comerciante.

Após fugir, o rapaz matou um trabalhador rural que estava próximo a um ponto de ônibus, a caminho do trabalho. Em seguida, ele se dirigiu à casa de um vizinho, onde fez vários disparos. O vizinho não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do imóvel.

O atirador ainda foi até a casa de outra pessoa, e gritou o nome de um dos moradores. A irmã do homem procurado pelo criminoso abriu a janela para ver quem era e recebeu um tiro no ombro. Ela está grávida de sete meses e foi encaminhada para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Segundo a assessoria da unidade, o quadro da mãe e do bebê é estável.

Ainda de acordo com a PM, quando o atirador voltou a sua própria casa, encontrou com a mãe dele. Ao tentar desarmar o jovem, ela foi morta pelo filho. O criminoso ainda cometeu suicídio ao perceber a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da polícia.

A suspeita da polícia é de que, com exceção do assassinato do trabalhador, vingança seja a motivação dos crimes.