Ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 - Arquivo / Agência O Dia

Ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 Arquivo / Agência O Dia

Publicado 14/07/2022 16:16 | Atualizado 14/07/2022 16:17

Mato Grosso - A Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) cumpriram, nesta quinta-feira (14), um mandado de prisão contra o ex-policial militar Ronnie Lessa. De acordo com a PF, Lessa enviou dez encomendas contendo diversas peças de arma de fogo da Flórida, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. Por conta disso, ele, que já está preso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, também responderá por tráfico internacional de armas.

A PF também informou que as investigações apontam que o denunciado importava ilegalmente peças da Nova Zelândia e da Ásia. As peças que chegavam ao Brasil eram usadas para montagem de armas e depois para abastecimento da criminalidade do Rio, em especial de integrantes de grupo de extermínio.

Além disso, a filha de Lessa, Mohana, teria ajudado o pai com os envios. Ela será indiciada pelo mesmo crime.

Atualmente, Lessa está preso no Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande, no Mato Grosso.