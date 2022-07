Post manipula imagem de boletim de urna - Arte/Comprova

Publicado 19/07/2022 01:02

Brasil - É falsa uma imagem de um suposto Boletim de Urna que seria uma evidência de fraude nas eleições presidenciais de 2018, ao mostrar 9.909 votos no então candidato Fernando Haddad (PT) enquanto registra 777 eleitores aptos e 452 votos nominais. A imagem é uma montagem e circula desde aquele ano, tendo sua veracidade desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à época e também agora, quando voltou a circular nas redes sociais. Na mesma imagem, Jair Bolsonaro (PL) aparece com 0 voto.*

A fraude também foi mostrada, à época , pelo Fato ou Fake, do G1, e agora , pela AFP Checamos, quando volta a circular. À agência, o TSE reafirmou que o conteúdo se trata de fraude.“Trata-se de reprodução adulterada de boletim oficial, que apresenta os mesmos códigos de verificação mostrados na imagem e que foi publicado pela Justiça Eleitoral”, disse o TSE à AFP.À época em que o conteúdo falso circulou pela primeira vez, os códigos de verificação do boletim, que não foram adulterados, permitiram a localização do boletim real. Nele, é possível encontrar diversas outras correspondências com a imagem manipulada, como data, horário de fechamento, ordem dos candidatos na lista de votação, os números de eleitores aptos, total de votos nominais, brancos e nulos etc.O boletim real se refere à votação na cidade de Nagóia, no Japão, e pode ser consultado no site do TSE . Os dados reais são: 0009 votos em Haddad e 0372 em Jair Bolsonaro. Na imagem adulterada, os votos em Geraldo Alckmin também foram modificados, de 0011 para 0000.A inscrição 0000, como também aparece para Bolsonaro no conteúdo manipulado, é mais uma evidência de que a imagem foi alterada, já que, como informou o TSE ao Comprova, os boletins de urna não exibem nomes de candidatos que não receberam votos.