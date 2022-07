Animal foi capturado por funcionários de uma mineradora - Reprodução

Publicado 24/07/2022 19:51 | Atualizado 24/07/2022 19:58

Um jacaré gigante foi capturado e retirado do lago, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, em Tocantins. O animal, que mede mais de 4 metros, foi amarrado com cordas e içado por uma pá carregadeira. Depois, ele foi colocado em uma caçamba e transportado para outro local. O caso foi registrado no último sábado, 23.

O animal da espécie jacaré-açu foi capturado por funcionários da uma mineradora, que fica às margens do lago. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate, mas, quando a equipe chegou ao local, o animal já havia sido amarrado e retirado.

A mineradora alegou que os funcionários fizeram a captura por se tratar de uma área bastante frequentada por banhistas, especialmente nesse período de calor intenso.

Segundo a Polícia Militar jacaré estava com lesões antigas, sem as patas dianteiras e provavelmente cego de um olho. Autoridades suspeitam de maus-tratos com o animal.