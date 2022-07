Desde as 8h, filiados do PL e simpatizantes bolsonaristas ocuparam o Maracanãzinho - Instagram - PL

Publicado 24/07/2022 12:46 | Atualizado 24/07/2022 14:54

O Partido Liberal (PL) oficializou na manhã deste domingo, 24, a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. A convenção, realizada no Maracanãzinho, reuniu militantes e políticos de projeção nacional. A escolha do nome do presidente ocorreu por meio de votação virtual dos delegados partidários e foi anunciada às 11h17 — porém desde as 8h os bolsonaristas já ocupavam o ginásio. Também foi confirmada a indicação do general Braga Netto como vice de Bolsonaro na chapa.

O acesso ao Maracanãzinho foi liberado de forma gratuita. Inicialmente, estava prevista a cobrança de ingresso. No entanto, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) denunciou uma suposta sabotagem de militantes de esquerda, que teriam adquirido a maioria das entradas para esvaziar o evento. Diante disso, a cúpula do PL optou por permitir a entrada gratuita e garantir a presença dos apoiadores de Bolsonaro.

O evento teve início com uma oração do pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL-SP). O presidente chegou ao Maracanãzinho em companhia da primeira-dama Michelle Bolsonaro, cuja presença não estava confirmada. Ela cedeu aos apelos da equipe de marketing bolsonarista, que busca atrair uma fatia maior do eleitorado feminino, e foi a segunda a discursar. Na sua fala, Michele lembrou o atentado sofrido pelo chefe do Executivo em Juiz de Fora, durante a campanha de 2018, e fez diversas citações de cunho religioso.

Entre os nomes de destaque da política, participam da convenção o governador do Rio; Cláudio Castro; o ex-ministro e deputado federal Onyx Lorenzoni (PL-RS); o senador Romário (PL-RJ); o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazzuelo; o ex-presidente Fernando Collor; a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O evento conta ainda com a participação da dupla sertaneja Matheus e Cristiano, autores do jingle da campanha de Bolsonaro — “Capitão do povo”.

A escolha do Rio de Janeiro para a oficialização da candidatura de Bolsonaro levou em consideração o fato de a cidade ser o berço político do chefe do Executivo. Além disso, seu desempenho nas pesquisas eleitorais na cidade está abaixo do esperado pelos marketeiros. De acordo com a última pesquisa do Datafolha, no Rio de Janeiro, Lula lidera as intenções de voto com 47%, tendo o presidente na segunda colocação, com 28%.

Uma ausência que chamou a atenção foi a de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e candidato a deputado federal pelo PTB. Ele chegou a convocar pelas redes uma concentração de apoiadores no Maracanã, porém não compareceu.