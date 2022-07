Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, morreu durante uma abordagem policial - Reprodução

Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, morreu durante uma abordagem policialReprodução

Publicado 19/07/2022 08:04

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou uma investigação preliminar sobre a morte de um homem durante uma abordagem policial no domingo, 17, na Vila Barraginha, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, estava em um bar, quando militares chegaram ao local informando que, segundo uma denúncia, o homem teria feito disparos no estabelecimento. Ele alegou que não estava armado, mas foi conduzido até onde uma kombi estava estacionada e lá, foi baleado com um tiro na cabeça.

Imagens das câmeras de segurança que filmaram a abordagem mostram o momento em que Marcos é rendido e levado para a frente da Kombi. Logo depois, é possível ouvir os disparos. A PM diz que o suspeito foi socorrido com vida ao Hospital Municipal de Contagem, entretanto, a Secretaria de Saúde alega que o homem já chegou morto à unidade.

A PM de Minas diz que Marcos tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, porte e venda de armas e que os policiais viram um volume no bolso de trás do suspeito, que segundo eles, seria uma arma. No entanto, a suposta arma não foi apreendida. A porta-voz da PM, major Layla Brunella, negou excesso ou exagero na abordagem. Segundo a corporação, enquanto era conduzido para fora do bar, o homem teria tentado desarmar um policial e por conta disso, foi baleado.

O sargento Rodrigo Figueiredo Gomes, suspeito de atirar contra Marcos, foi preso no domingo, mas foi solto nesta segunda-feira, 18. Segundo a Justiça de Minas, a prisão não era necessária, pois o caso estava "revestido de legalidade". O MP agora irá ouvir familiares de Marcos Vinicius e as Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e da Vara do Tribunal do Júri de Contagem conduzirão o caso.