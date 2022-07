Juliana foi socorrida por uma equipe do Samu - Reprodução

Juliana foi socorrida por uma equipe do SamuReprodução

Publicado 19/07/2022 14:22

Belo Horizonte - A estudante Juliana Vieira Ferreira Ribeiro, de 21 anos, aluna do curso de química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) entrou em coma e precisou ser entubada, em Belo Horizonte, depois de sair de um bar para beber água dentro do Campus Pampulha. Caso aconteceu por volta de 21h40 quando a jovem comemorava o último dia letivo do semestre.

Juliana foi encontrada às 22h05, desorientada e sem conseguir falar. Segundo a madrasta da jovem, a estudante caiu diversas vezes, teve convulsões e desmaiou. Ela foi socorrida por um estudante de medicina que chegou no local e prestou os primeiros socorros. As informações são da TV Globo.

A universitária foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levada para Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Ela passou por exames e ainda segundo a madrasta de Juliana, os resultados não apontaram uso de drogas ou indícios de violência.

Nesta terça, a estudante foi extubada, mas ainda não conseguia conversar. Questionada, a Polícia Civil disse que "instaurou procedimento para apurar as circunstâncias dos fatos registrados na última sexta-feira, no campus de uma Universidade Federal, na capital".

A universidade emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informou que a Divisão de Segurança Universitária foi acionada e acompanhou a chegada e o atendimento feito pela equipe de socorristas do Samu. "Desde então, a UFMG colocou-se à disposição da família, prestando-lhe as informações e oferecendo o apoio necessário", alegou.