Publicado 20/07/2022 08:17 | Atualizado 20/07/2022 09:15

Um policial militar salvou a vida de um bebê de um ano e dois meses que se engasgou, na Rodoviária de Governador Valadares, município de Minas Gerais. O caso aconteceu na última segunda-feira, 18, quando a mãe do bebê parou no local para um lanche. A mulher estava com os outros três filhos e no momento em que desceu do ônibus percebeu que o menino estava engasgado.

O sargento Neyson Gomes, que esperava um ônibus no local, viu a mulher gritar por socorro e correu para ajudar. Logo, ele pegou o menino dos braços da mãe e deu início à Manobra de Heimlich, utilizada em casos de emergência por asfixia, como quando uma pessoa se engasga com pedaços de alimentos ou objeto que possa obstruir as vias respiratórias.

Câmeras do circuito interno de segurança da rodoviária registraram o momento que o bebê foi salvo pelo policial. Logo que a criança voltou a respirar, a mãe e o bebê foram levados ao Hospital Municipal da região. As três crianças, filhos da mulher, aguardavam no ônibus e foram levados até a mãe pelo policial.

O bebê já recebeu alta e passa bem.